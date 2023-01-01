WebCatalog
kicker

kicker

kicker.de

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для kicker в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Kiker.de — это онлайн-предложение известного футбольного журнала: последние новости и результаты матчей немецких любительских футбольных лиг, более чем 20 международных лиг, а также других видов спорта, таких как Формула-1, хоккей, баскетбол, гандбол, теннис. и Олимпийские игры.

Веб-сайт: kicker.de

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением kicker, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

BILD.de

BILD.de

bild.de

MediaMarkt Deutschland

MediaMarkt Deutschland

mediamarkt.de

Gründerszene

Gründerszene

businessinsider.de

Transfermarkt

Transfermarkt

transfermarkt.com

Tagesspiegel

Tagesspiegel

tagesspiegel.de

Humbee

Humbee

cloud.humbee.de

SRF Meteo

SRF Meteo

srf.ch

SRF

SRF

srf.ch

20 Minuten CH

20 Minuten CH

20min.ch

SRF Sport

SRF Sport

srf.ch

SRF News

SRF News

srf.ch

Süddeutsche Zeitung

Süddeutsche Zeitung

sueddeutsche.de

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности