Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CHECK24 в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CHECK24 — Портал сравнения: сэкономьте с помощью сравнительных калькуляторов для страхования, кредитов, энергии, DSL, путешествий, рейсов и многого другого.

Веб-сайт: check24.de

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CHECK24, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.