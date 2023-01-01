Бесплатное приложение от НТВ: Предлагаем серьезные, быстрые и компетентные новости в текстовом, видео и аудио форматах. Узнайте об актуальных темах из политики, бизнеса, фондового рынка и спорта.

Веб-сайт: n-tv.de

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ntv Nachrichten, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.