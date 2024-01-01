Net2Phone

Net2Phone

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Веб-сайт: net2phone.com

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Net2Phone — это облачный поставщик услуг телефонной связи для бизнеса, который помогает предприятиям повышать производительность с помощью мощных инструментов uCaaS. Компания net2phone, которой доверяют клиенты и партнеры по всему миру, произвела революцию на рынке телекоммуникаций, предложив телефонные решения высочайшего качества, широкий спектр расширенных функций, локальную техническую поддержку и инновации, выходящие за рамки деловой телефонной связи. Запросите демо-версию продукта net2phone, чтобы узнать, как наш ведущий инструмент бизнес-коммуникаций может расширить возможности вашей организации.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: net2phone.com

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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