Бесплатный инструмент экономии, объединяющий личный и финансовый прогресс и позволяющий вознаграждать себя финансово каждый раз, когда вы отслеживаете цель. Пример: экономия 1 доллара за каждую пробежку/прогулку/поход на милю.

Веб-сайт: mindbosa.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mindbosa, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.