Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Monkeytype в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Минималистичный веб-сайт с настраиваемым набором текста. Проверьте себя в различных режимах, отслеживайте свой прогресс и улучшайте скорость набора текста.

Веб-сайт: monkeytype.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Monkeytype, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.