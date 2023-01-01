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Monkeytype

Monkeytype

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: monkeytype.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Минималистичный веб-сайт с настраиваемым набором текста. Проверьте себя в различных режимах, отслеживайте свой прогресс и улучшайте скорость набора текста.

Веб-сайт: monkeytype.com

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