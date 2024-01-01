Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Meya — это платформа автоматизации обслуживания клиентов (CX), которая помогает организациям лучше обслуживать своих клиентов с помощью диалоговых интерфейсов на веб-сайтах, в мобильных приложениях и т. д. Облачная платформа Meya снижает эксплуатационные расходы и расширяет возможности, одновременно создавая высококачественное и персонализированное обслуживание клиентов.

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Веб-сайт: meya.ai

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