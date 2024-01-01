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Meya

Meya

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Веб-сайт: meya.ai

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Meya — это платформа автоматизации обслуживания клиентов (CX), которая помогает организациям лучше обслуживать своих клиентов с помощью диалоговых интерфейсов на веб-сайтах, в мобильных приложениях и т. д. Облачная платформа Meya снижает эксплуатационные расходы и расширяет возможности, одновременно создавая высококачественное и персонализированное обслуживание клиентов.

Категории:

Business
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: meya.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Meya, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

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Chatfuel

chatfuel.com

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twixor.com

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landbot.io

Confetti

Confetti

withconfetti.com

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Gupshup

gupshup.io

Drift

Drift

drift.com

Hubtype

Hubtype

hubtype.com

Exceed.ai

Exceed.ai

exceed.ai

Dialog Insight

Dialog Insight

app.dialoginsight.com

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