Огромный выбор бытовой техники от известных брендов по супер низким ценам. Заказывайте доставку товаров на дом или забирайте их в универмаге. Бесплатная доставка при покупке на сумму более 500 шведских крон. Всегда 30 дней открытой покупки и быстрая доставка.

Веб-сайт: mediamarkt.se

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MediaMarkt Sverige, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.