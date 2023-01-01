Плавное управление проектами и отчетность по времени Blikk объединяет несколько важных функций в полный бизнес-поток: от продаж до проектов, отчетов о времени, счетов и документов о заработной плате. Экономьте время, сокращайте администрирование и повышайте прибыльность!

Веб-сайт: blikk.se

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