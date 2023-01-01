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Mathleaks

Mathleaks

mathleaks.se

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mathleaks в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Изучайте математику онлайн с помощью цифровой платформы Mathleak, которая находится на переднем крае математики. На вашем мобильном телефоне и компьютере вся математика хорошо связана с учебной программой/основным содержанием. Вы можете легко найти содержание и теорию курса, по которому вы учитесь. Задания с соответствующими выводами, подсказками и решениями. Все собрано в одном месте и удобно в использовании.

Веб-сайт: mathleaks.se

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