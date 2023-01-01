Особенности Айай С помощью умного расписания, автоматических табелей учета рабочего времени и интеграции с системами расчета заработной платы Aiai передает нужную информацию нужному человеку в нужное время.

Веб-сайт: aiai.se

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