Acamp позволяет легко найти и забронировать места для лагеря. Найдите, забронируйте и оплатите прямо в нашем приложении. Найдите с помощью функции карты или введите название места, куда вы хотите поехать. После бронирования вы также можете написать напрямую хозяину через функцию чата приложения. Acamp — это гибкая, безопасная и персональная система. Мы ориентируемся на хозяев малого и среднего размера, мы ценим местное, а не глобальное, и нам нравится подлинный опыт. В нашем ассортименте вы найдете мини-пивоварни и фермерские магазины, вы найдете тихие места в тихом лесу, изобилующие пляжи на юге или великолепный горный мир на севере. С помощью Acamp мы хотим предложить нечто большее, чем просто место для лагеря: у некоторых хозяев вы также можете заказать свежеиспеченный хлеб или яйца, выращенные на ферме, возможно, вы можете арендовать каноэ, плот для сауны или электрический велосипед. С помощью гибкой платформы мы прославляем творческие души. Acamp — отличный инструмент для планирования и оптимизации вашего отпуска вдали от переполненных кемпингов с сотнями гостей. Мы уделяем особое внимание передвижным домам, но каждый хозяин сам выбирает тип размещения, который он может предложить: передвижной дом, палатку на крыше, фургон или обычную палатку.

Веб-сайт: acamp.com

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