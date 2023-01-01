WebCatalog
Acamp

Acamp

acamp.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Acamp позволяет легко найти и забронировать места для лагеря. Найдите, забронируйте и оплатите прямо в нашем приложении. Найдите с помощью функции карты или введите название места, куда вы хотите поехать. После бронирования вы также можете написать напрямую хозяину через функцию чата приложения. Acamp — это гибкая, безопасная и персональная система. Мы ориентируемся на хозяев малого и среднего размера, мы ценим местное, а не глобальное, и нам нравится подлинный опыт. В нашем ассортименте вы найдете мини-пивоварни и фермерские магазины, вы найдете тихие места в тихом лесу, изобилующие пляжи на юге или великолепный горный мир на севере. С помощью Acamp мы хотим предложить нечто большее, чем просто место для лагеря: у некоторых хозяев вы также можете заказать свежеиспеченный хлеб или яйца, выращенные на ферме, возможно, вы можете арендовать каноэ, плот для сауны или электрический велосипед. С помощью гибкой платформы мы прославляем творческие души. Acamp — отличный инструмент для планирования и оптимизации вашего отпуска вдали от переполненных кемпингов с сотнями гостей. Мы уделяем особое внимание передвижным домам, но каждый хозяин сам выбирает тип размещения, который он может предложить: передвижной дом, палатку на крыше, фургон или обычную палатку.

Веб-сайт: acamp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Acamp, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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