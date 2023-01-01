Accurator — частная компания Contech, базирующаяся в Солне. Наша цель — совершить революцию в строительной отрасли и улучшить повседневную жизнь и эффективность всех покупателей в строительном секторе устойчивым и прозрачным способом.

Веб-сайт: accurator.se

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Accurator, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.