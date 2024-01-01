Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

LEDGERSYNC для бухгалтеров и бухгалтеров подключается к кредитным картам клиента и банковским каналам, позволяя полностью собирать транзакции, изображения чеков, депозиты, квитанции и выписки на одной панели.

Веб-сайт: ledgersync.com

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