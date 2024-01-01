Kore.ai — ведущий поставщик передового искусственного интеллекта с десятилетним опытом оказания помощи предприятиям в реализации ценности бизнеса посредством безопасного и ответственного использования искусственного интеллекта. Инновационная платформа компании, инструменты и решения без программирования используются для обеспечения комплексного обслуживания клиентов и сотрудников, от автоматизированного до автоматизированного, а также для создания генеративных приложений с поддержкой искусственного интеллекта. Kore.ai использует открытый подход, позволяющий компаниям выбирать LLM и инфраструктуру, которые лучше всего соответствуют потребностям их бизнеса. Kore.ai, которому доверяют более 200 партнеров и 400 компаний из списка Fortune 2000, помогает им ориентироваться в своей стратегии в области искусственного интеллекта. Компания имеет обширный портфель патентов в области искусственного интеллекта и признана ведущими аналитиками лидером и новатором. Компания Kore.ai со штаб-квартирой в Орландо имеет сеть офисов для поддержки клиентов, в том числе в Индии, Великобритании, на Ближнем Востоке, в Японии, Южной Корее и Европе.

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Веб-сайт: kore.ai

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