Realsoft

Realsoft

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Веб-сайт: realsoft.ae

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RealSoft — это первоклассное торговое программное обеспечение ERP в ОАЭ с более чем 19-летней историей и универсальностью, реализующее более 4000+ проектов на Ближнем Востоке. Программное обеспечение ERP — это полностью цифровое и идеально разработанное ERP-приложение с учетом НДС, искусственным интеллектом для коммерческой отрасли (обувь, логистика, цепочки поставок, одежда, строительные материалы, автомобили и запасные части, текстиль, оптовая торговля, розничная торговля и т. д.). .).
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: realsoft.ae

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Realsoft, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Workday

Workday

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

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Acumatica

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weclapp

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