RealSoft — это первоклассное торговое программное обеспечение ERP в ОАЭ с более чем 19-летней историей и универсальностью, реализующее более 4000+ проектов на Ближнем Востоке. Программное обеспечение ERP — это полностью цифровое и идеально разработанное ERP-приложение с учетом НДС, искусственным интеллектом для коммерческой отрасли (обувь, логистика, цепочки поставок, одежда, строительные материалы, автомобили и запасные части, текстиль, оптовая торговля, розничная торговля и т. д.). .).

Веб-сайт: realsoft.ae

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Realsoft, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.