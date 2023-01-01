Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Тратьте меньше времени на электронную почту. Просматривайте электронную почту быстрее, чем когда-либо прежде, держите свой почтовый ящик в порядке и никогда не теряйте нить разговора.

Веб-сайт: kanbanmail.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kanban Mail, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.