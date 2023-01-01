구루미 Gooroomee предлагает сервис видеоконференций и платформу API, которая позволяет пользователям добавлять функции группового видеочата на свой веб-сайт или приложение.

Веб-сайт: gooroomee.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Gooroomee, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.