Fyorin — это комплексная платформа финансовых операций, объединяющая сеть глобальных финансовых учреждений с доступом к более чем 220+ валютам для оптимизации трансграничных платежей и предоставления унифицированных казначейских решений. Мы предоставляем глобальным предприятиям единую платформу для глобальных финансовых операций, обеспечивая доступ к множеству финансовых учреждений и мгновенно ускоряя трансграничные платежи, чтобы повысить эффективность, сократить расходы и без проблем выйти на новые рынки. Ключевые возможности: Доступ к более чем 220 валютам, более чем 30 платежным каналам и 200 странам. Трансграничные платежи. Виртуальные мультивалютные карты. Виртуальные счета (локальные номера IBAN). Управление казначейством. Мультибанковское управление расходами. Счета к оплате. управление доступом к уровням команды

Веб-сайт: fyorin.com

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