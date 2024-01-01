Fyorin

Fyorin

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Веб-сайт: fyorin.com

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Fyorin — это комплексная платформа финансовых операций, объединяющая сеть глобальных финансовых учреждений с доступом к более чем 220+ валютам для оптимизации трансграничных платежей и предоставления унифицированных казначейских решений. Мы предоставляем глобальным предприятиям единую платформу для глобальных финансовых операций, обеспечивая доступ к множеству финансовых учреждений и мгновенно ускоряя трансграничные платежи, чтобы повысить эффективность, сократить расходы и без проблем выйти на новые рынки. Ключевые возможности: Доступ к более чем 220 валютам, более чем 30 платежным каналам и 200 странам. Трансграничные платежи. Виртуальные мультивалютные карты. Виртуальные счета (локальные номера IBAN). Управление казначейством. Мультибанковское управление расходами. Счета к оплате. управление доступом к уровням команды
Категории:
Finance
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: fyorin.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fyorin, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Workday

Workday

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Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

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Zoho Expense

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