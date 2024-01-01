Lenco

Lenco

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Веб-сайт: lenco.co

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Lenco — мультивалютный цифровой банк для бизнеса в Африке. С помощью Lenco торговые точки, гостиничный бизнес и стартапы могут легко платить продавцам, поставщикам и осуществлять трансграничные платежи, имея при этом доступ к капиталу для роста.

Веб-сайт: lenco.co

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