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Veem

Veem

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Веб-сайт: veem.com

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Veem — это глобальная онлайн-платформа платежей со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она называлась Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY и AUD. Клиенты в 100 странах могут получать платежи, а клиенты в 25 из них — отправлять платежи. Платежи отправляются по различным каналам, причем тот, который используется, определяется внутренне при отправке платежа. Компания маршрутизирует платежи с помощью SWIFT, автоматизированной клиринговой палаты (ACH), казначейских счетов, цифровых кошельков, дебетовых карт и блокчейна. Компания ориентирована на малый и средний бизнес, фрилансеров и предприятия, предлагающие международные услуги. В 2020 году клиентская база Veem достигла 225 000 пользователей.

Веб-сайт: veem.com

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