Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату в своих веб- и мобильных приложениях, используя удобные способы оплаты для клиентов с самыми высокими показателями успеха в Нигерии. Вы можете получать платежи от своих клиентов с помощью карт и переводов на счета на своей веб-платформе, легко интегрировав наш веб-SDK. Мобильный SDK Monnify позволяет вам получать платежи по картам и счетам от ваших клиентов прямо в приложении. Наши хорошо документированные API предоставляют вам все необходимое для создания собственных проектов и продуктов. Используя Monnify, ваши клиенты могут совершать платежи вам на вашем веб-сайте или в приложении, инициируя простой межбанковский перевод с использованием USSD, интернет-банкинга или мобильного банковского приложения. Monnify позволяет вам получать платежи через дебетовые карты онлайн, предлагая при этом наиболее конкурентоспособные комиссии за транзакции.

Веб-сайт: monnify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Monnify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.