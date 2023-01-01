WebCatalog
Monnify

Monnify

monnify.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Monnify в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату в своих веб- и мобильных приложениях, используя удобные способы оплаты для клиентов с самыми высокими показателями успеха в Нигерии. Вы можете получать платежи от своих клиентов с помощью карт и переводов на счета на своей веб-платформе, легко интегрировав наш веб-SDK. Мобильный SDK Monnify позволяет вам получать платежи по картам и счетам от ваших клиентов прямо в приложении. Наши хорошо документированные API предоставляют вам все необходимое для создания собственных проектов и продуктов. Используя Monnify, ваши клиенты могут совершать платежи вам на вашем веб-сайте или в приложении, инициируя простой межбанковский перевод с использованием USSD, интернет-банкинга или мобильного банковского приложения. Monnify позволяет вам получать платежи через дебетовые карты онлайн, предлагая при этом наиболее конкурентоспособные комиссии за транзакции.

Веб-сайт: monnify.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Monnify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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