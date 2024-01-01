EDICOM

EDICOM

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EDICOM, международный лидер в области EDI и электронного выставления счетов, разрабатывает платформы для передачи и интеграции данных между предприятиями, всегда следуя строгим критериям профессионализма, прозрачности и эффективности. EDICOM имеет возможность сохранять правовые условия документов и файлов, заархивированных с гарантиями аутентичности и целостности с течением времени. EDICOM — первая компания, сертифицированная Министерством энергетики, туризма и цифровой повестки дня, которая предлагает долгосрочные услуги электронного архивирования в рамках сертификации eIDAS для всего Европейского Союза. EDICOM продает и предоставляет услуги в режиме ASP-SaaS (поставщик услуг приложений), модели, которая позволяет предприятиям передавать на аутсорсинг сложные и дорогостоящие технологические и человеческие ресурсы, необходимые для развертывания и управления решением EDI. Эта бизнес-модель реализована на базе облачной платформы EDICOM B2B, мощной технологической инфраструктуры с собственным разработанным программным обеспечением, постоянно обновляемым оборудованием, а также настраиваемыми системами связи и услугами управления.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: edicomgroup.com

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Odoo

Odoo

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

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QuickBooks Self-Employed

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Deskera

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ECOUNT ERP

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