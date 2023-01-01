Интеллектуальное управление проектами для предприятий, которые хотят расширяться. Roll управляет проектами, отслеживает время, ставит и распределяет задачи, а также позволяет видеть эффективность отдельных проектов. Roll идеально подходит для творческих предприятий, консалтинговых компаний, цифровых агентств, инженеров-строителей и других предприятий, предоставляющих услуги, которые хотят понимать и управлять эффективностью своего бизнеса.

Веб-сайт: rollhq.com

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