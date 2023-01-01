BioDigital Human — это наиболее полная трехмерная виртуальная модель человеческого тела, когда-либо созданная, и единственное приложение, включающее интерактивную трехмерную анатомию, физиологию, состояния и методы лечения.

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