DenserAI

DenserAI

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Веб-сайт: denser.ai

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Denser — это новаторское облачное приложение, созданное для корпоративных клиентов и позволяющее им использовать возможности genAI с собственными корпоративными данными. Denser позволяет пользователям задавать комплексные диалоговые запросы и получать точные ответы из своего набора данных.
Категории:
Utilities
Программное обеспечение для чат-ботов с искусственным интеллектом

Веб-сайт: denser.ai

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