Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Denser — это новаторское облачное приложение, созданное для корпоративных клиентов и позволяющее им использовать возможности genAI с собственными корпоративными данными. Denser позволяет пользователям задавать комплексные диалоговые запросы и получать точные ответы из своего набора данных.

Веб-сайт: denser.ai

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