WebCatalog

DataSquirrel AI

DataSquirrel AI

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Веб-сайт: datasquirrel.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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DataSquirrel экономит ваше время, стресс и боль при понимании данных, создавая четкие визуальные эффекты и отчеты на информационной панели. Автоматическая очистка. Автоанализ. Авто-визуализация. Автоповтор. Это: быстро, просто, управляемо, с помощью искусственного интеллекта и безопасно. DataSquirrel — это платформа бизнес-аналитики для отдельных лиц и команд, которые хотят анализировать любые данные и принимать решения самостоятельно! Для его использования или начала работы не требуется никаких технических навыков. Просто загрузите свои данные и позвольте DataSquirrel сделать все остальное! ✓ Исследуйте спонтанные потребности в данных, загружая любые данные ✓ Автоматическая очистка для обеспечения точности ✓ Обнаружение закономерностей с помощью анализа, предложенного ИИ ✓ Больше никакого VLookup! Объединяйте данные одним щелчком мыши. ✓ Настраивайте визуальные эффекты по своему усмотрению. ✓ Загружайте очищенные отчеты по файлам и информационным панелям. ✓ Делитесь данными и сотрудничайте без входа в систему.

Категории:

Business
Аналитические платформы

Веб-сайт: datasquirrel.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением DataSquirrel AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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