Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.

Веб-сайт: clickatell.com

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