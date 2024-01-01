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Wowzi

Wowzi

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Веб-сайт: wowzi.co

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Wowzi — ведущая мировая технологическая компания, которая позволяет малым и средним предприятиям, транснациональным корпорациям, креативным агентствам, исследовательским компаниям и неправительственным организациям подключаться к нашему разнообразному сообществу африканских авторов. Платформа Wowzi помогает брендам раскрыть возможности авторского маркетинга для вашей социальной рекламы. Штаб-квартира Wowzi находится в Найроби, Кения, а команды работают в Гане, Нигерии, Южной Африке, Танзании, Уганде и по всей Европе.

Категории:

Business
Платформы влиятельного маркетинга

Веб-сайт: wowzi.co

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LTK

LTK

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PartnerStack

partnerstack.com

GRIN

GRIN

grin.co

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Emplifi

Emplifi

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HypeAuditor

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