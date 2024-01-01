Альтернативы - Wowzi

Later

Later

later.com

Ведущая платформа визуального маркетинга, которая позволяет планировать, планировать, публиковать и измерять результаты ваших публикаций в Instagram и социальных сетях.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

LTK

LTK

shopltk.com

Покупайте новинки в сфере моды, дома, красоты и фитнеса от влиятельных лиц LTK, которым вы доверяете. Идеи рабочей одежды, свадебные платья для гостей, образы для путешествий и многое другое.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN — лучшее программное обеспечение для влиятельного маркетинга для брендов электронной коммерции. Наша платформа на базе искусственного интеллекта включает в себя более 32 миллионов влиятельных лиц, рабочую комнату для проведения кампаний, отчетность и аналитику, платежи и выполнение продуктов, п...

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процветающие бренды создаются с помощью послов. Универсальное программное обеспечение для управления представителями бренда, которое интегрируется с Shopify, Amazon и WooCommerce.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Инфраструктура роста для электронной коммерции. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые используют программное обеспечение Perpetua для реализации и анализа розничной рекламы, чтобы прибыльно масштабировать рост на Amazon, Walmart, Instacart и других торговых площадках.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Комплексное решение для расширения возможностей вашего влиятельного маркетинга. Управляйте полным жизненным циклом своих маркетинговых кампаний влияния.

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr — это система учета для маркетинга влияния на основе данных, которую маркетологи используют для инвестирования в правильные стратегии, оптимизации кампаний и масштабирования программ.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop — это социальная коммерция, пользовательский контент и визуальная платформа для покупок для брендов электронной коммерции и интернет-магазинов, позволяющая активировать пользовательский контент или социальный контент брендов путем маркировки продуктов и публикации галерей с возможностью поку...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...

Fohr

Fohr

fohr.co

Fohr — одна из ведущих маркетинговых компаний, объединяющих нужных влиятельных лиц и представителей брендов с ведущими брендами. Посетите наш сайт сегодня.

Audiense

Audiense

audiense.com

Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...

StarNgage

StarNgage

starngage.com

В StarNgage мы верим, что социально распространяемый визуальный контент — это будущее рекламы. Сейчас это происходит в Instagram, и мы хотим помочь брендам в этом приключении и победить в Instagram. Эта платформа позволяет брендам оценивать свои маркетинговые усилия в Instagram и привлекать влиятель...

Favikon

Favikon

favikon.com

Измените свою стратегию в социальных сетях с помощью Favikon: маркетинговой платформы для авторов, основанной на искусственном интеллекте. - Легко раскрывайте потенциал социальных сетей и находите идеальных авторов. Наши фильтры позволяют вам ориентироваться на конкретные ниши, соответствующие вашим...

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance — это партнерская площадка, которая помогает брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество к...

Roster

Roster

getroster.com

Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...

Influence.co

Influence.co

influence.co

Все, что вам нужно, чтобы стать творцом. Присоединяйтесь к первой профессиональной сети, созданной для влиятельных лиц и авторов. Создайте свой профиль сегодня, чтобы зарабатывать деньги, учиться друг у друга и знакомиться с людьми через сообщества.

#paid

#paid

hashtagpaid.com

Платный хэштег. Находите авторов, запускайте кампании и вносите в белый список авторов — на одной платформе. Маркетинг влияния теперь стал безопасным, простым и быстрым.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Увеличьте продажи с помощью авторского маркетинга. Маркетинг влияния, партнерские программы, управление авторами, пользовательский контент, представители бренда: создавайте ценные партнерские отношения для развития вашего бизнеса.

MagicLinks

MagicLinks

magiclinks.com

MagicLinks — это отмеченная наградами маркетинговая платформа для влиятельных лиц и сертифицированная корпорация B, обеспечивающая социальную коммерцию с авторами и ведущими мировыми потребительскими брендами. Запатентованная технология MagicLinks, Match Intelligence™, обеспечивает стратегический по...

Influencity

Influencity

influencity.com

Influencity — это решение для маркетинга влиятельных лиц на базе искусственного интеллекта, которое позволяет полностью управлять взаимоотношениями с влиятельными лицами на единой платформе. Наш стек технологий включает более 60 функций, которые помогают большим и малым компаниям настраивать свои ра...

Afluencer

Afluencer

afluencer.com

Познакомьтесь с влиятельными лицами, микро-влиятельными людьми и создателями здесь! Для постов и роликов в Instagram, TikTok и YouTube. • Мы познакомим вас с новыми партнерами, которые будут создавать для вас пользовательский контент (UGC), а также размещать его в своих социальных сетях. • Вы можете...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

Тысячи ведущих мировых брендов и ритейлеров доверяют технологиям, услугам и опыту Bazaarvoice для увеличения доходов, расширения охвата, получения действенной информации и создания лояльных сторонников. Согласно новому заказному исследованию, проведенному Forrester Consulting от имени Bazaarvoice, к...

CIPIO.ai

CIPIO.ai

cipio.ai

CIPIO.ai ставит перед собой задачу демократизировать визуальный контент, уникальным образом сочетая мощь брендовых сообществ и генеративного искусственного интеллекта. Запатентованная платформа VisualGPT позволяет брендам искать, обнаруживать, управлять, создавать, регенерировать, распространять и с...

Heepsy

Heepsy

heepsy.com

Найдите влиятельных лиц за считанные секунды. Мгновенный доступ к влиятельным лицам Instagram, Youtube, Tiktok и Twitch по местоположению и категориям. Проанализируйте их аудиторию и свяжитесь с ними.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

Маркетинг – это экспериментирование. И следующий великий эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с наиболе...

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.

Taggbox

Taggbox

taggbox.com

Платформа №1 для создания пользовательского контента для создания и публикации кампаний пользовательского контента в различных маркетинговых точках. Идеальная платформа пользовательского контента для успешного повышения доверия к бренду, узнаваемости, вовлечения пользователей и продаж.

Yoloco

Yoloco

yoloco.io

Yoloco — это платформа, предназначенная для точного анализа влиятельных лиц в социальных сетях. Благодаря использованию современных технологий, машинного обучения и собственных разработок Yoloco помогает пользователям получить все данные, необходимые для проведения успешной рекламной кампании. Платф...

ViralMango

ViralMango

viralmango.com

ViralMango — это онлайн-торговая площадка, которая позволяет брендам связываться с проверенными микро- и нано-влиятельными лицами для взаимовыгодного сотрудничества. Платформа предоставляет создателям возможность продемонстрировать свои навыки и расширить число подписчиков, а также позволяет компани...

Upcred Advertiser

Upcred Advertiser

upcred.ai

UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике созд...

Upcred Customer

Upcred Customer

upcred.ai

UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике созд...

Upcred Creator

Upcred Creator

upcred.ai

UPCRED хочет стать мультивселенной глобальной экономики творцов, чтобы расширить возможности мировой экономики творцов, привнося больше аутентичности, наглядности и технологических усовершенствований. UPCRED GDS: универсальное решение для всех предприятий, позволяющее им участвовать в экономике созд...

Ubiquitous

Ubiquitous

ubiquitousinfluence.com

Ubiquitous открывает возможности для влиятельного маркетинга для крупнейших брендов мира, уделяя особое внимание TikTok. Мы — решение с полным спектром услуг, созданное на базе зрелой инфраструктуры данных, которая использует прогнозную аналитику и машинное обучение для оптимизации стратегии маркети...

TrueFanz Influencers

TrueFanz Influencers

truefanz.com

TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообщ...

TrueFanz Fans

TrueFanz Fans

truefanz.com

TrueFanz помогает создателям контента и брендам получать деньги за публикации в Интернете. На TrueFanz ваши самые большие сторонники становятся активными участниками, предлагая им VIP-доступ к вашему контенту. С TrueFanz вы можете предоставить своим самым большим сторонникам доступ к контенту, сообщ...

Stellar

Stellar

stellar.io

Решение Stellar для маркетинга влияния позволяет вам проводить кампании умнее, быстрее и эффективнее. Благодаря интуитивно понятному и простому в использовании программному обеспечению Stellar маркетологи могут отказаться от электронных таблиц и автоматизировать утомительный ручной процесс поиска вл...

Socialveins

Socialveins

socialveins.com

Это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, где менеджеры кампаний могут запускать и управлять своими кампаниями с участием тысяч авторов, зарегистрированных на платформе.

Social Native

Social Native

socialnative.com

Универсальная платформа пользовательского контента и решение для влиятельных лиц для продвижения брендового контента. Создавайте, получайте и оптимизируйте пользовательский контент и социальный контент.

Socialfaim

Socialfaim

socialfaim.com

Socialfaim — это платформа для маркетинга и управления авторами, основанная на искусственном интеллекте. Мы предлагаем лучшие услуги и помогаем брендам выявлять влиятельных лиц на основе охвата, демографии и аудитории на платформах социальных сетей. Наш инструмент на базе искусственного интеллекта п...

Sauce Social Commerce

Sauce Social Commerce

addsauce.com

Sauce превращает ваш Instagram и TikTok в захватывающий опыт покупок, раскрывает потенциал вашего бренда для развития сообществ с помощью пользовательского контента и увеличивает продажи благодаря партнерству с влиятельными лицами.

SARAL

SARAL

getsaral.com

SARAL — это простая и эффективная платформа влиятельного маркетинга, созданная для брендов электронной коммерции. Находите неиспользуемых влиятельных лиц, автоматизируйте работу с общественностью, управляйте отношениями, отслеживайте эффективность и отправляйте платежи — все под одной крышей! Получи...

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