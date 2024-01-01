Альтернативы - Clickatell

Bonzo

getbonzo.com

Bonzo — это полнофункциональный вариант автоматизации маркетинга и CRM для консультантов и малого бизнеса. Мы вернули «Отношения» в CRM с помощью омниканальности и охвата в социальных сетях. Текст, видео, звонок, электронная почта, социальные сети — все это в Bonzo.