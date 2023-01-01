Change.org — это крупнейшая в мире некоммерческая платформа социальных изменений, использующая технологии, позволяющие более чем 450 миллионам пользователей создавать те изменения, которые они хотят видеть.

Веб-сайт: change.org

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