WebCatalog
Musixmatch

Musixmatch

musixmatch.com

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Musixmatch — итальянская компания, занимающаяся музыкальными данными, и платформа, позволяющая пользователям искать и делиться текстами песен с переводами. Это крупнейшая платформа такого типа в мире, имеющая 80 миллионов пользователей, 8 миллионов текстов песен и более 130 сотрудников.

Веб-сайт: musixmatch.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Musixmatch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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