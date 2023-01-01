Musixmatch — итальянская компания, занимающаяся музыкальными данными, и платформа, позволяющая пользователям искать и делиться текстами песен с переводами. Это крупнейшая платформа такого типа в мире, имеющая 80 миллионов пользователей, 8 миллионов текстов песен и более 130 сотрудников.

Веб-сайт: musixmatch.com

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