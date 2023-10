O teste Cps permite testar a velocidade do dedo no mouse para definir a rapidez com que você pode clicar no botão do mouse.

Site: cpstest.org

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com CPS Test. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.