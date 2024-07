Unwrap.ai é uma plataforma de análise de feedback alimentada por IA que ajuda as empresas a entender as necessidades dos clientes e a criar produtos com os quais os clientes realmente se preocupam. Ao transformar o feedback do cliente em insights acionáveis, o Unwrap.ai permite que as equipes de produto potencializem seus produtos e aumentem a satisfação do cliente. Um dos principais recursos do Unwrap.ai é a capacidade de coletar feedback de fontes públicas e privadas, eliminando a necessidade de esforço manual e planilhas. Sua tecnologia de IA identifica automaticamente os principais insights e padrões no feedback, permitindo que as equipes de produto obtenham uma compreensão mais profunda das preferências e prioridades de seus clientes. Esse entendimento pode então ser aplicado para melhorar o roteiro do produto e priorizar efetivamente o desenvolvimento de recursos. Unwrap.ai também oferece um recurso de mensagens que permite às empresas anunciar melhorias de produtos diretamente a seus clientes por e-mail em massa, mostrando que seus comentários foram ouvidos e levados em consideração. as equipes se mantêm informadas sobre anomalias e limites em seus dados de feedback. Além disso, o Unwrap.ai oferece uma API que permite às empresas aproveitar sua tecnologia de PNL de maneiras personalizadas para atender às suas necessidades específicas. Com o Unwrap.ai, as empresas podem economizar tempo e recursos, simplificando o processo de análise de feedback e maximizando seus recursos de engenharia. A plataforma é apoiada por investidores de classe mundial e foi projetada para ajudar as empresas a compreender verdadeiramente as necessidades dos seus clientes, permitindo-lhes construir produtos extraordinários.

Site: unwrap.ai

