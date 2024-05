Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

MindGenius é uma ferramenta prática de gerenciamento de projetos projetada para usuários ansiosos por aumentar a eficácia pessoal, de equipe e organizacional. MindGenius ajuda você a capturar e visualizar informações facilmente e a transformar ideias em planos e tarefas de projetos viáveis. MindGenius integra-se com Microsoft Office, Outlook e Project, aprimorando e complementando as ferramentas que você já utiliza no dia a dia.

Site: mindgenius.com

