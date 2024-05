InLoox é a moderna plataforma de gerenciamento de projetos e portfólio que permite que equipes e departamentos de toda a empresa planejem, monitorem e avaliem seus projetos de maneira confiável - conveniente, simples e integrado ao Microsoft Outlook e a todo o ambiente Microsoft 365. Graças à integração exclusiva do InLoox no Outlook, o software se adapta perfeitamente à vida profissional cotidiana. O InLoox transforma informações de projetos de e-mails, compromissos de calendário e reuniões em tarefas, documentos de projetos ou ideias de projetos. Os recursos do InLoox apoiam equipes e departamentos de qualquer tamanho durante todo o ciclo de vida do projeto: desde a ideia do projeto, distribuição e agendamento de tarefas até a avaliação de KPIs relevantes, como tempo gasto no projeto, carga de trabalho, orçamento do projeto ou escopo do projeto. Isso permite que você leve o trabalho do seu projeto da pura administração para o próximo nível - execução produtiva e eficaz do projeto em colaboração com sua equipe e outros departamentos. Mais de 6.000 empresas globais e de médio porte confiam na InLoox para tirar as conclusões estratégicas corretas dos dados de seus projetos para atingir seus objetivos de negócios. Graças às interfaces para sistemas CRM, business intelligence ou ERP, a InLoox fornece os dados em tempo real que você precisa para colocar seus produtos e serviços no mercado com mais rapidez e ficar um passo à frente da concorrência. Deixe para trás as planilhas do Excel e a comunicação dispersa da equipe e comece agora com a plataforma de gerenciamento de projetos e portfólio compatível com DSGVO fabricada na Alemanha. A versão de teste é gratuita por 30 dias!

