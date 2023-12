Ao usar o Fireberry, você pode gerenciar facilmente todas as necessidades do seu negócio com um sistema amigável. Comunique-se com seus clientes diretamente através do sistema e rastreie todas as informações comerciais necessárias com objetos e campos personalizados. Deixe o Fireberry trabalhar para você com automações, onde você pode automatizar com eficiência as tarefas do dia a dia. Categorize e responda a tickets com facilidade usando os campos e respostas gerados pelo AI Assistant. Os painéis e relatórios ajudarão você a tomar decisões informadas para melhorar seus negócios. Integrações integradas como Google, Office 365 e Facebook ajudam você a centralizar seu trabalho em um só lugar. Se precisar de algo que ainda não esteja incluído no sistema, você pode integrar facilmente terceiros usando APIs.

Site: fireberry.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Fireberry. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.