Potencialize a jornada do cliente com e-mail, SMS e CRM, tudo em um. O Hive foi desenvolvido para facilitar o bom marketing por email, agilizando seu fluxo de trabalho para que você possa se concentrar no que é importante.

Site: hive.co

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Hive.co. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.