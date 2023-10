Chatwoot é uma solução de suporte ao cliente de código aberto que ajuda as empresas a envolver seus clientes em seu site, página do Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, e-mail, etc. É uma alternativa de código aberto ao Intercom, Drift, Freshchat etc. canais de conversação e converse com seus clientes em um único lugar. Adicione facilmente novos agentes ao seu sistema e resolva conversas com facilidade. Chatwoot também oferece relatórios em tempo real para medir o desempenho de sua equipe, respostas prontas para responder facilmente às perguntas mais frequentes e notas privadas para os agentes colaborarem entre si.

Site: chatwoot.com

