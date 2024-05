AbsolutChat é uma plataforma de chatbot sem código que permite às empresas criar chatbots para vários canais sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. É uma plataforma de conversação completa que ajuda as empresas a adquirir, envolver e oferecer suporte aos clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer canal. * Automatize as respostas às perguntas mais frequentes dos clientes. * Engajamento multicanal - crie chatbots para qualquer canal social e coloque-os ao vivo em menos de uma hora. * Caixa de entrada centralizada e transferência de chat ao vivo - obtenha uma visão única de todas as conversas dos clientes em todos os canais. * Construtor de fluxo intuitivo de arrastar e soltar para criar conversas inteligentes. * API aberta e integrações para trabalhar com outras ferramentas. Por que construir um chatbot do WhatsApp? * 8 em cada 10 clientes preferem enviar mensagens a chamadas telefônicas. * Permite que você dê aos clientes a opção de iniciar uma conversa no WhatsApp no ​​local. * Aumenta o alcance do cliente e fornece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por dia. * Reduz custos operacionais e oferece respostas mais rápidas. No geral, o AbsolutChat parece ser uma plataforma de conversação abrangente que permite às empresas configurar e gerenciar rapidamente chatbots em vários canais, com foco no WhatsApp como principal plataforma de mensagens.

Site: absolutchat.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com AbsolutChat. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.