Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de LabiDesk no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

LabiDesk é um software de central de ajuda com vários canais de suporte: Base de conhecimento, caixa de entrada de e-mail compartilhada/sistema de tickets, HelpWidget, chat. Ajuda a gerenciar solicitações recebidas, integração e comunicação com os clientes. - HelpCenter personalizável com artigos e perguntas frequentes para autoatendimento; - HelpWidget com respostas automáticas, para reduzir o número de solicitações recebidas; - Sistema de caixa de entrada/tickets de e-mail compartilhado para trabalhar de maneira adequada e oportuna nos problemas do cliente; - Respostas/Macros predefinidas para seus agentes; - SLA, funções de departamento e agentes e roteamento.

Site: labidesk.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com LabiDesk. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.