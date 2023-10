Microsoft To Do (anteriormente denominado Microsoft To-Do) é um aplicativo de gerenciamento de tarefas baseado em nuvem. Ele permite que os usuários gerenciem suas tarefas a partir de um smartphone, tablet e computador. A tecnologia é produzida pela equipe por trás do Wunderlist, que foi adquirida pela Microsoft, e os aplicativos independentes alimentam o recurso Tarefas existente da linha de produtos Outlook.

Site: todo.microsoft.com

