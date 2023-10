Zenkit To Do é um aplicativo de gerenciamento de tarefas super simples para ajudá-lo a trabalhar de forma produtiva e colaborar com qualquer pessoa. Permite organizar suas tarefas, listas de compras, reuniões, eventos, viagens, ideias, anotações, lugares e tudo o mais que for importante para você. Você pode criar listas e compartilhar tarefas com membros da sua equipe, familiares e amigos. O To Do sincroniza tudo entre todos os seus dispositivos para que você possa acessar suas listas onde quer que esteja, mesmo offline.

Site: todo.zenkit.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Zenkit To Do. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.