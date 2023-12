Com um design inteligente e visuais impressionantes, o Actions é uma maneira totalmente nova de se manter no controle da sua vida. Actions by Moleskine transforma as tarefas em algo que você deseja realizar. A complexidade e a desordem dos gerenciadores de tarefas tradicionais são substituídas por uma interface clara que mantém você concentrado. O design inteligente significa que funcionalidades poderosas estão disponíveis quando você precisa delas, mas nunca atrapalham. A estética Actions apresenta pretos profundos e cores lindas para fazer a tela do seu dispositivo brilhar. Animações divertidas e fluidas tornam a navegação rápida, divertida e fácil. Com os Cartões de Ação, você pode criar tarefas que vão diretamente para sua agenda fácil de ver. Combine-os com lembretes, notas e listas para organizar o seu dia sem esforço. As listas permitem agrupar suas cartas de ação. Basta marcar um cartão de ação com um nome de lista para organizá-lo com código de cores. A tela Agenda é uma lista contínua de todas as suas tarefas para os próximos sete dias, tornando muito fácil ver o que está por vir. Precisa reagendar? Basta arrastar e soltar para mover uma tarefa para outro dia. A tela Logbook é uma vitrine satisfatória de todas as tarefas que você concluiu.

Site: moleskinestudio.com

