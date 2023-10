TickTick é um aplicativo simples e eficaz de lista de tarefas e gerenciador de tarefas que ajuda você a agendar, gerenciar tempo, manter o foco, lembrar prazos e organizar a vida em casa, no trabalho e em qualquer outro lugar. TickTick ajuda você a aproveitar ao máximo o seu dia e realizar tarefas (GTD). Quer haja uma ideia que queira captar, objetivos pessoais a alcançar, trabalho a realizar, hábitos a acompanhar, projetos para colaborar com colegas ou até mesmo uma lista de compras para partilhar com a família (com a ajuda de um criador de listas). Alcance seus objetivos com nosso planejador de produtividade.

