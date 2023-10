OmniFocus é um gerenciador de tarefas pessoais do Omni Group para macOS e iOS. O objetivo declarado do programa é ser capaz de capturar pensamentos e ideias em listas de tarefas. O programa usa conceitos e técnicas descritos no livro Getting Things Done, de David Allen. O sistema de produtividade de Allen é comumente abreviado como GTD.

Site: web.omnifocus.com

