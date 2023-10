GTaskD é um aplicativo da web desenvolvido para ajudá-lo a manter sua lista de tarefas sob controle e realizar mais. Ele usa a API do Google Tasks para se conectar diretamente aos seus dados no Google Tasks, mas permite que você interaja com suas tarefas em uma interface de tela inteira e de uma forma que os aplicativos oficiais não fazem. Ele é feito sob medida para usuários avançados, como aqueles com sistemas GTD (Getting a Things Done), que desejam se concentrar em aproveitar ao máximo cada dia.

Site: tasks.gtaskd.com

