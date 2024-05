O "Construtor de aplicativos tudo-em-um ultra customizável" da Gridlex oferece uma solução abrangente para empresas que buscam eficiência operacional personalizada. Com aplicativos padrão, incluindo CRM, atendimento ao cliente, tickets de suporte técnico e gerenciamento de dados mestre, o Gridlex permite ampla personalização em campos, formulários, UX, relatórios e integrações para atender às necessidades exclusivas de qualquer organização. A plataforma se destaca por sua capacidade de consolidar diversas funções de negócios em um pacote único e econômico, apoiado por uma equipe de sucesso do cliente altamente ágil para garantir implementação e operação perfeitas. Isso torna o Gridlex a escolha ideal para empresas que buscam agilizar seus processos e aprimorar a prestação de serviços por meio de um ambiente de software integrado e personalizável. Descrição do produto: CONSTRUTOR DE APLICATIVOS ULTRA PERSONALIZÁVEL: Modelos personalizados: Desenvolva estruturas semelhantes a bancos de dados que podem se interligar com outros modelos e campos para gerenciamento aprimorado de dados. Aplicativos personalizados: crie aplicativos adequados exclusivamente aos seus processos e requisitos de negócios. UX personalizada: crie uma experiência de usuário intuitiva e personalizada para seu fluxo de trabalho organizacional. Formulários personalizados: crie formulários alinhados aos seus processos operacionais e às necessidades do usuário. Campos personalizados: personalize os campos de dados para atender aos requisitos exclusivos de captura de dados do seu negócio. Relatórios personalizados: gere relatórios especificamente alinhados às métricas de seu negócio e às necessidades de análise. Integração personalizada: integre-se perfeitamente a outros sistemas e aplicativos para criar um ecossistema operacional unificado. Suporte de personalização: acesse suporte dedicado para adaptar a plataforma para atender às suas necessidades comerciais específicas. Integração de logon único (SSO): simplifique o acesso do usuário com um único ponto de autenticação em todos os aplicativos. Migração e carregamento de dados: Transfira e organize com eficiência os dados existentes no sistema Gridlex para usabilidade imediata. SUÍTE DE APLICATIVOS: CRM: gerencie o relacionamento com os clientes de maneira eficaz com um conjunto abrangente de recursos de CRM. Caixa de entrada compartilhada: centralize os canais de comunicação para agilizar a correspondência e aprimorar a colaboração. Atendimento ao cliente, suporte técnico e emissão de tickets: forneça suporte superior ao cliente por meio de serviços integrados e sistemas de gerenciamento de tickets. Gerenciamento de serviços de TI (ITSM): otimize os serviços de TI com ferramentas projetadas para processos de ITSM eficientes. Gerenciamento de dados mestre: consolide e gerencie os dados críticos da sua organização para melhorar a tomada de decisões e a eficiência operacional.

