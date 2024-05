Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de CentralBOS no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Na CBOS, estamos redefinindo o que significa modernizar seus processos e sistemas contábeis, criando um repositório valioso e em tempo real para dados financeiros críticos. Nosso sistema ERP abrangente baseado em nuvem fornece módulos especializados e integrados para funções críticas de negócios, incluindo: * Gestão de inventário * Gestão financeira *CRM * Gerenciamento de pedidos * RH e folha de pagamento * Gerenciamento de serviços de campo A compilação de dados dessas operações comerciais e funções contábeis em uma única solução fornece um sistema confiável de registro para sua equipe, permitindo-lhes tomar melhores decisões com visibilidade total em cada segmento do negócio. A solução CBOS ERP dará suporte às suas necessidades contábeis e operacionais com tecnologia de última geração que integra as melhores práticas do setor para obter resultados ideais.

Site: cbos.com

